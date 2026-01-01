Каждый четвертый работающий пермяк имеет подработку

SuperJob провёл исследование среди трудоустроенных жителей Перми. 24% опрошенных сообщили, что имеют дополнительный заработок. Еще 50% выразили желание найти подработку, а 26% не заинтересованы в дополнительном заработке.

Мужчины чаще женщин подрабатывают (27% против 21%).

Наибольшую долю имеющих подработку составляют люди 25-35 лет (27%). Молодежь до 25 лет подрабатывает реже (19%).

С увеличением дохода растет и доля имеющих подработку: среди тех, кто зарабатывает от 150 тыс. руб., она составляет 26%, а среди зарабатывающих меньше — 22%.

Чаще подрабатывают те, кто работает в гибридном режиме (несколько дней в офисе и несколько на удалёнке), — 39%. Доля подрабатывающих среди полностью удаленных сотрудников составляет 26%, а среди тех, кто ежедневно ходит на работу, — 21%.

Наиболее активно ищут дополнительную работу представители социально значимых и финансовых профессий. Например, среди медицинских сестер подработка есть у 37%, среди врачей — у 34%, среди главных бухгалтеров — у 32%, а среди учителей — у 30%. Высока доля подрабатывающих и среди маркетологов (29%), воспитателей (27%), охранников (26%) и программистов (25%). Реже подрабатывают продавцы и экономисты (по 11%), HR-менеджеры (13%), администраторы и менеджеры по продажам (по 16%).

Большинство подрабатывающих (70%) тратят на это менее 10 часов в неделю. Еще 17% работают от 10 до 20 часов, а 13% — более 20 часов.

Менее 10% общего дохода приносит подработка только у 29% опрошенных. 38% получают от подработки от 10 до 30% дохода, каждый пятый — от 30 до 50%, каждый восьмой — более половины личного дохода.

