В Перми разгорелся спор из-за подписей школьников в журналах инструктажей В департаменте образования считают, что нарушений закона нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми отец одного из школьников выразил недовольство тем, что учеников, в том числе его сына, заставляют расписываться в журналах инструктажей. Мужчина уверен, что дети не вправе самостоятельно подписывать подобные документы без согласия родителей. Его пост быстро стал популярным в социальных сетях.

По словам пермяка, такие действия нарушают статьи 26 и 28 Гражданского кодекса РФ, которые определяют дееспособность несовершеннолетних, а также Федеральный закон «Об образовании» и права законных представителей.

В городском департаменте образования пояснили, что перед началом любых занятий, связанных с учебным процессом, педагоги обязаны проводить инструктажи по технике безопасности. Сведения об этом фиксируются в специальных журналах. Подписи о прослушанном инструктаже ставят только ученики, достигшие 14 лет.

«Обучающиеся, которые не достигли 14 лет, могут ставить в журнале отметку «ознакомлен» либо «+». Отметки обучающихся необходимы для учёта проведённых педагогом инструктажей с каждым ребёнком», — уточнили в ведомстве.

В департаменте также подчеркнули, что, по должностной инструкции, именно педагог несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка во время пребывания в школе.

«Отметка о том, что обучающийся прослушал инструктаж о правилах безопасного поведения, не является переносом ответственности на самого обучающегося. Все инструктажи проводятся по утверждённым программам. При необходимости родители (законные представители) могут ознакомиться с ними в образовательной организации», — добавили в департаменте образования.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.