Спрос на ремонт кондиционеров вырос в Перми в 6,6 раза А их продажи увеличились на 28% Поделиться Твитнуть

lifeforstock / freepik.com

Согласно статистике «Авито Услуг», в Перми наблюдается значительный рост спроса на ремонт кондиционеров и сплит-систем. В апреле 2026 года интерес к этим услугам вырос в 6,6 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

А эксперты «Авито Товаров» зафиксировали оживление на рынке климатического оборудования. В апреле 2026 года продажи кондиционеров в Перми выросли на 28% по сравнению с мартом. При этом продажи устройств на ресейле показали еще более заметную динамику: кондиционеры «с рук» покупались на 57% чаще, тогда как продажи новых моделей увеличились на 14%. Пермяки активно готовятся к лету, стремясь обновить технику до наступления пиковых температур и возможного сезонного роста цен. Средняя стоимость кондиционера в апреле составила около 15 600 руб., что на 6% меньше, чем месяцем ранее.

Параллельно с кондиционерами пермяки активно покупают вентиляторы, которые являются более доступным и мобильным способом справиться с жарой. В апреле продажи новых вентиляторов в Перми выросли на 10% по сравнению с мартом. Модели вентиляторов в Перми можно приобрести по цене от 1500 руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.