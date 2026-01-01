«Уралкалий» принял участие в работе IV Урбанистического Плеженинга

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, входящий в Группу «Уралхим», поделился опытом развития городов присутствия на урбанистическом Плеженинге, который проходил с 13 по 16 мая в Пермском крае. Мероприятие объединило экспертов в сфере градостроительства и территориального развития.

Участники Плеженинга посетили Пермский государственный национальный исследовательский университет, площадку завода Шпагина и город Соликамск, где в Культурно-досуговом центре компании состоялась дискуссия «Негород — пространство села и малых городов».

«Уралкалий» рассказал о реализации проектов в рамках собственной Программы комплексного развития городов присутствия и поделился опытом взаимодействия с муниципалитетами. Компания участвует в софинансировании федеральных, региональных и городских проектов, оказывает поддержку в подготовке проектной документации и реализует собственные инициативы, направленные на создание комфортной городской среды в Березниках и Соликамске.

Особое внимание на дискуссии Плеженинга было уделено социальной политике «Уралкалия», включая поддержку сотрудников и их семей, а также развитию социальной инфраструктуры — спортивных, культурных объектов и реализации корпоративных социальных и культурных проектов.

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим»:

— Для Группы «Уралхим» развитие городов присутствия — это долгосрочная инвестиция в качество жизни сотрудников и всех жителей территорий. Мы стремимся формировать современную и привлекательную городскую среду, в которой хочется жить, работать и строить будущее.

Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалию» важно участвовать в развитии городов присутствия. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудники компании, их семьи и жители городов чувствовали себя комфортно и безопасно, поэтому поддерживаем социальные, культурные, спортивные и инфраструктурные проекты в Березниках и Соликамске.

Урбанистический Плеженинг в Перми — профессиональное мероприятие для специалистов в области градостроительства, урбанистики и территориального развития, совмещающее деловую и неформальную программы. В 2026 году событие проходит в четвёртый раз. Организаторы — Национальная гильдия градостроителей, партнёр — Пермский государственный национальный исследовательский университет.

