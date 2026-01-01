Приставы оштрафовали микрофинансовую компанию за угрозы жительнице Пермского края Размер штрафа составил 150 тысяч рублей

Константин Долгановский

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю привлекло к административной ответственности микрокредитную организацию за нарушение законодательства о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности.

Поводом для проверки стало обращение жительницы Лысьвы, которая сообщила о неправомерных действиях со стороны представителей МФО. Женщина, имеющая задолженность по микрозайму в размере около 23 тыс. руб., подвергалась систематическому психологическому давлению.

В ходе административного расследования установлено, что на телефон заявительницы в мессенджере поступали голосовые сообщения от неустановленного лица. Отправитель допускал неуважительные формы обращения, в частности, использовал слово «красотуля», создавая намеренно фамильярный и оскорбительный тон коммуникации. Речь собеседника сопровождалась акцентом и вкраплениями иностранных фраз.

Особую обеспокоенность у заявительницы вызвало то, что звонивший демонстрировал осведомлённость о деталях её частной жизни: упоминал предметы интерьера, включая кофемашину и банки с заготовками на подоконнике, а также называл данные о родственниках и наличии у них автомобиля LADA. В сообщениях содержались намёки на возможное изъятие имущества в счёт погашения долга и предупреждения об «изменении тона» общения в случае неуплаты.

Помимо оказания психологического давления, в действиях взыскателей выявлены формальные нарушения: для связи использовался абонентский номер, не зарегистрированный на микрокредитную организацию, а в голосовых сообщениях отсутствовала обязательная информация о наименовании кредитора и его контактных данных.

По итогам рассмотрения дела должностное лицо ГУФССП России по Пермскому краю признало ООО виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Юридическому лицу назначен административный штраф 150 тыс. руб.

