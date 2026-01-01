На трассе Пермь—Екатеринбург в ДТП погиб 73-летний водитель Его пассажир ранен Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала "ЧП Пермь"

В понедельник, 18 мая, на 201 км трассы Пермь—Екатеринбург случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

73-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2111, который двигался в направлении Екатеринбурга, по неизвестным причинам въехал в грузовик «СИТРАК», стоявший на обочине.

В результате столкновения водитель скончался до прибытия медиков. Его 40-летний пассажир получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.