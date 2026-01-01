За неделю в Перми в ДТП пострадали три ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 11 по 17 мая зафиксировано 8 ДТП. В результате аварий 9 человек получили травмы, среди пострадавших — трое несовершеннолетних, сообщили в городской ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1544 нарушения ПДД. В частности, 42 водителя находились за рулём в состоянии опьянения, 59 не имели водительских прав. 17 нарушений связаны с выездом на полосу встречного движения.

Зафиксировано 90 случаев непредоставления преимущества пешеходам, 83 нарушения ПДД допущены пешими участниками движения.

Кроме того, 42 нарушения связаны с неправильной перевозкой детей.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.