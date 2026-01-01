Открыт набор в подразделение для борьбы с БПЛА «БАРС-Прикамье» Заинтересованным гражданам необходимо обратиться в военный комиссариат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На официальном портале правительства Пермского края размещён проект постановления о создании автономной некоммерческой организации «БАРС-Прикамье». Согласно документу, учредителем новой структуры выступит сам регион.

Основная цель АНО — содействие территориальному подразделению отряда «БАРС» в формировании условий для повышения эффективности противовоздушной обороны на территории края. Штатная численность организации не превысит 22 человек.

Министерству территориальной безопасности Пермского края поручено до 11 июня обеспечить государственную регистрацию некоммерческой организации, а также разработать регламент предоставления бюджетных субсидий для её финансового обеспечения.

Напомним, о формировании территориального отряда по противодействию беспилотным летательным аппаратам «БАРС-Прикамье» губернатор Дмитрий Махонин объявил 8 мая. Глава региона подчеркнул, что наряду со специализированными подразделениями ПВО защиту стратегических объектов уже осуществляют мобильные огневые группы.

Для участия в отряде заинтересованным гражданам необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства и заключить срочный контракт с Министерством обороны РФ. После подписания документов бойцы пройдут двухнедельную программу специальной подготовки.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.