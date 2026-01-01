Первые в году +30 градусов зафиксированы в Перми

В понедельник, 18 мая, в Перми температура поднялась до +30,1°С. Это лишь четвёртый случай за всю историю наблюдений, когда в мае температура достигала такого значения.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, ранее подобные показатели фиксировались в 1955 году (18 мая было +30,5°С), в 2019 году (с 12 по 13 мая были зафиксированы самые ранние в истории +30°С) и в 2021 году (с 14 по 17 мая наблюдалась рекордная волна жары, когда температура поднималась до +31,9°С). Суточный рекорд 1955 года не был побит.

Также 30-градусная температура была отмечена в Кочёво (+31,6°С), Оханске и Косе (+30,8°С), Кунгуре (+30,6°С), Лысьве (+30,4°С), Гайнах (+30,5°С), Чердыни, Осе, Кудымкаре и Губахе (+30,1°С) — в общей сложности более чем на 10 метеостанциях региона.

Во вторник, 19 мая, в районе Перми ожидается пик жары и суточный рекорд температуры, который станет первым после серии майских температурных рекордов. Также на севере края прогнозируются грозы.

