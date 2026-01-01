За 18 мая в Пермском крае потушили 17 пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 18 мая 2026 года, в Пермском крае было ликвидировано 17 пожаров. Из них: 10 — в Перми, два — в Березниковском муниципальном округе, по одному — в Октябрьском, Краснокамском, Добрянском, Частинском и Ильинском муниципальных округах. В результате этих происшествий есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ЕДДС. Подробности не приводятся.

Для предотвращения новых возгораний 18 мая на территории Пермского края 183 профилактические группы, насчитывающие 433 человека, провели 1597 обходов жилых районов, проинструктировали 2730 человек по правилам пожарной безопасности, распространили 2132 листовки с памяткой о действиях при пожаре.

