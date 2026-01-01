Два подростка предстанут перед судом в Прикамье из-за покушения на сбыт наркотиков Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних жителей Кунгурского муниципального округа. Подросткам инкриминируется покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2025 года несовершеннолетние через один из мессенджеров вступили в организованную группу для распространения запрещённых веществ на территории Кунгурского округа. 1 декабря 2025 года фигуранты, действуя по указанию куратора, изъяли из тайника в Кунгуре партию наркотических средств, предназначенную для дальнейшего сбыта, и направились для оборудования новых закладок. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых.

При личном досмотре у них было обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере; часть веществ, как установлено, хранилась для личного потребления.

Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения соучастников.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.