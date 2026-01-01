В Пермском университете звучат учебные пожарные тревоги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ПГНИУ проходят мероприятия по проверке на соответствие требованиям пожарной безопасности, сообщает пресс-служба вуза и просит соблюдать спокойствие.

Ежегодная процедура включает учебные эвакуации из разных зданий. В понедельник, 18 мая, по учебной тревоге был эвакуирован восьмой корпус. Все участники — студенты, преподаватели и сотрудники — действовали строго по инструкциям, которые транслировались через громкоговорители, отметили в университете.

Сегодня, 19 мая, по учебной тревоге эвакуировали третий корпус. Студенты, преподаватели и персонал также успешно отработали эвакуационные мероприятия. Аналогичные учения во вторник проведут в корпусах № 4 и 12.

Утром 20 мая проверки запланированы в общежитиях № 5, 6 и 7, а также в корпусах № 9 и 11.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.