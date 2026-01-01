«Фармасинтез» планирует строительство завода в Перми

Константин Долгановский

Крупнейшая российская фармацевтическая компания «Фармасинтез» открыла в Перми дочернее предприятие — ООО «Фармасинтез-Пермь». Общество зарегистрировано 12 мая с уставным капиталом 100 млн руб. Юридический адрес компании — ул. Буксирная, 4, в особой экономической зоне «Пермь». Компанию возглавил Владимир Кисиленко.

Как напоминает издание «Коммерсантъ-Прикамье», ранее Кисиленко руководил пермской строительной организацией «Гипсополимер». С 2022 года он возглавляет ООО «Фармасинтез-Тюмень». Четыре года назад в этой компании был запущен инвестиционный проект по созданию высокотехнологичного завода, специализирующегося на производстве гормональных и рентгеноконтрастных препаратов.

В интервью «изданию Владимир Кисиленко подтвердил, что компания планирует строительство нового завода в Перми. Он отказался раскрывать подробности проекта, отметив, что готов поделиться ими после утверждения концепции.

Группа «Фармасинтез», основанная в 1997 году, является крупным производителем дженериков. В её портфеле более 300 препаратов и 80 субстанций, 80% из которых включены в перечень жизненно важных. Компания располагает семью производственными площадками в разных регионах России, включая Иркутск, Уссурийск, Санкт-Петербург, Братск, Тюмень, Калугу и Москву.

