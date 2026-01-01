Банк России обнаружил нелегального кредитора в Прикамье

В первом квартале 2026 года Центральный банк России выявил в Пермском крае организацию, которая осуществляла финансовую деятельность с признаками нелегальности. Компания незаконно предоставляла займы населению.

«Услуги мошенников приводят к тому, что потребители сталкиваются с завышенными процентными ставками, крупными штрафами за просрочку платежей и даже потерей залогового имущества. Чтобы защитить себя от таких ситуаций, важно проверять, имеет ли финансовая организация официальное разрешение и работает ли она легально», — подчеркнул Алексей Моночков, управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю.

Вся информация о финансовых организациях доступна на официальном сайте Банка России, где также публикуется список компаний, замеченных в нелегальной деятельности.

По всей стране в первом квартале 2026 года Банк России обнаружил 1400 нелегальных игроков на финансовом рынке. Среди них — 656 псевдоинвестиционных проектов, включая финансовые пирамиды. Еще 472 компании занимались нелегальным кредитованием, а 257 являлись нелегальными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

В текущем году заметно выросло число нелегальных кредиторов, действующих исключительно онлайн, активно рекламируя свои услуги в соцсетях. Традиционные офлайн-мошенники чаще всего выдавали займы под видом псевдоломбардов и сетевых комиссионных магазинов, маскируя сделки договорами купли-продажи, хранения или комиссии.

