Жители Перми заинтересовались недвижимостью в Египте

Олег Антонов

В начале 2026 года жители Перми стали значительно чаще интересоваться покупкой недвижимости в Египте, особенно в Хургаде. По данным агентства недвижимости и застройщика "ИнХургада", наибольший рост спроса был зафиксирован в январе (на 100% по сравнению с тем же периодом прошлого года) и феврале (плюс ещё на 67%).

Причиной роста интереса к недвижимости в Египте стала дорогая ипотека и высокая стоимость жилья на российских курортах. Для некоторых покупателей зарубежная недвижимость стала более привлекательной альтернативой квартирам у моря в России.

Жители Перми также рассматривают покупку недвижимости в Египте как возможность иметь жильё в тёплом климате и проводить там сезонное время.

Наибольший интерес вызывают компактные квартиры и объекты с минимальным порогом входа. Для многих жильцов Перми покупка недвижимости в Египте становится не только способом отдыха, но и способом сохранения средств в условиях высокой финансовой нагрузки.

Изменение в поведении покупателей также заметно. Если раньше зарубежная недвижимость часто приобреталась импульсивно, то сейчас жители регионов подходят к выбору более рационально. Они сравнивают различные страны, рассчитывают расходы на содержание жилья и оценивают перспективы перепродажи.

Особенно заметно увеличение интереса к Хургаде. Этот город остаётся одним из самых доступных курортных направлений с круглогодичным сезоном и относительно низким порогом входа.

