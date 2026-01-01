Дворцу культуры железнодорожников в Перми исполняется 70 лет

В мае 2026 года Дворцу культуры железнодорожников (ДКЖ) в Перми исполнится 70 лет. Это одно из старейших социально-культурных учреждений Свердловской железной дороги, сообщили в СвЖД.

Идея строительства клуба для железнодорожников в столице Прикамья возникла в начале 50-х годов XX века. В 1952-м был одобрен проект здания в стиле советского монументального классицизма. Оно должно было быть украшено колоннами, лепными карнизами, пилястрами и другими декоративными элементами.

Торжественное открытие Дворца культуры состоялось в мае 1956 года. В здании площадью 3 тыс. кв. м разместились творческие коллективы, включая музыкантов, артистов драматического театра, агитбригаду, хор, а также различные кружки и секции. ДКЖ стал местом культурного отдыха не только для железнодорожников, но и для всех жителей Перми.

Сегодня в ДКЖ функционируют киноконцертный и танцевальный залы, а также репетиционные классы для творческих объединений. Здесь занимаются около 300 детей и взрослых, включая участников театра танца «Ассоль», танцевально-спортивного клуба «Созвездие», молодежного театра «Тема» и музыкального коллектива «Классный мюзикл».

Дворец культуры активно сотрудничает с предприятиями, учебными заведениями и общественными организациями Пермского края. Здесь проводятся фестивали детского и юношеского творчества «Территория фестивального движения», выставки прикладного и изобразительного искусства, новогодние представления и торжественные вечера. Ежегодно мероприятия во Дворце культуры посещают около 70 тыс. человек.

Уже более 20 лет во Дворце культуры работает музей Пермского региона Свердловской железной дороги. Его экспозиция включает экспонаты конца XIX – начала XX века. Среди них – редкие документы, такие как «Краткое описание Уральской железной дороги» и Указ Николая II 1895 года о строительстве Пермь—Котласской линии. В музее также представлены старинный станционный колокол, рельсы Демидовских заводов, сигнальные фонари, модели паровозов и макеты бронепоездов «Молотовский рабочий» и «Чусовской рабочий».

