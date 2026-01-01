Локо-Банк закрывает офис в Перми

Сергей Глорио

11 июля 2026 года Локо-Банк прекратит работу своего единственного отделения в Перми, расположенного по ул. Революции, 20. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Клиенты смогут воспользоваться услугами банка до 10 июля, а кассовое обслуживание будет доступно до 9 июля.

Кроме того, с 6 июня будет закрыто отделение банка в Самаре.

В пресс-службе пояснили, что банк проводит оптимизацию своей филиальной сети в связи с развитием онлайн-услуг.

После закрытия отделений в Перми и Самаре у банка останется 18 офисов в девяти городах России.

