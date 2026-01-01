Ежемесячный доход ректора Пермского политеха достиг 997 тысяч рублей Доходы топ-менеджмента других вузов оказались скромнее Поделиться Твитнуть

Антон Петроченков

Пресс-служба ПНИПУ

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало информацию о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России, за 2025 год.

В сообщении, в частности, говорится, что ректор Пермского политеха Антон Петроченков зарабатывал в среднем 997 тыс. руб. в месяц, президент ПНИПУ Василий Петров — 869 тыс. руб., проректор по приоритетным проектам Павел Волегов — 752 тыс. руб.

Директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Олег Плехов имел доход в размере 708 тыс. руб. в месяц.

Ректору ПГНИУ Игорю Германову платили в среднем 502 тыс. руб., проректору по учебной работе Анне Габдурафиковой — 422 тыс. руб., проректору по научной работе и инновациям Владимиру Ирхе — 323 тыс. руб.

В аграрном университете Перми больше всех в топ-менеджменте зарабатывал проректор по хозяйственно-производственной деятельности Алексей Булдаков — 525 тыс. руб., а ректор Алексей Андреев зарабатывал всего по 294 тыс. руб.

