Услуги музеев и выставок в Прикамье подорожали на 21% Рост цен был зафиксирован в апреле

Константин Долгановский

По итогам апреля в Прикамье был зафиксирован рост потребительских цен на товары и услуги на 0,15%. Рост показали цены на непродовольственные товары — на 0,26% и услуги — на 0,42%. Об этом сообщает Пермьстат.

Сильнее всего за месяц выросли цены на услуги музеев и выставок (+21,7%). Также подорожал проезд в городских автобусах и трамваях (на 5,3-7,5%), комбинированный билет для проезда в транспорте (на 7,5%), проезд в междугородных автобусах (на 2,4%), санаторно-оздоровительные (на 5,3%) и ветеринарные (на 2,9%) услуги.

В сфере оказания бытовых услуг населению цены выросли незначительно — на 1,6%. При этом отмечено заметное сезонное увеличение стоимости услуг шиномонтажа колёс легкового автомобиля (на 7,1%).

Одновременно снизились цены на курьерские услуги (на 14,2%), услуги в сфере зарубежного туризма (на 7,2%) и банковские услуги (на 0,3%).

Среди непродовольственных товаров ощутимо подорожали дизельное топливо и бензин (от +0,2 до +0,5%), медикаменты (+1,19%), табачные изделия (+0,84%). В то же время подешевело газовое моторное топливо (—0,2%), средства связи, инструменты и оборудование, электротовары и бытовые приборы, велосипеды и мотоциклы, телерадиотовары, фотоаппараты (в пределах 3%).

