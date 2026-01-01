ТСЖ в Перми привлекли к ответственности за нарушение прав потребителей В платёжных документах отсутствовала часть важной информации

Сергей Глорио

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю привлекло пермское ТСЖ к административной ответственности за нарушение прав потребителей. В платёжных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг отсутствовала часть важной информации.

Как сообщили в ведомстве, материалы внеплановой проверки в отношении ТСЖ «Пушкарская, 88» поступили из Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края. При их рассмотрении и зафиксированных в акте проверки нарушений было установлено, что ТСЖ в ходе деятельности по управлению домом допустило нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об оказываемой услуге.

«В платёжном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг отсутствовала информация о показаниях общедомового прибора учёта соответствующего вида коммунального ресурса, в суммарном объёме каждого вида коммунальных услуг, предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, а также объёме каждого вида коммунальных услуг, предоставленных за расчётный период на общедомовые нужды», — рассказали в Роспотребнадзоре.

За выявленное нарушение ТСЖ привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. Наказание для должностных лиц по данной статье предусмотрено в размере от 500 до 1 тыс. руб., для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. руб.

