В Перми суд запретил работу нелегального приюта для пожилых людей В заведении нашли множественные нарушения

Сергей Глорио

По решению суда в Перми прекращена деятельность нелегального частного приюта для пожилых людей, который действовал в обычной трёхкомнатной квартире на ул. Камышловской. В помещении проживали семь пенсионеров 70-92 лет, за которыми присматривала нанятая сиделка. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как уточнили в суде, в помещении были антисанитарные условия, не соответствующие требованиям для маломобильных граждан. Во время проверки выяснилось, что пожилые люди не могли свободно передвигаться, выглядели неопрятно и были лишены полноценного общения. Сиделка не имела медицинского образования, но выполняла медицинские процедуры и давала лекарства, в том числе психотропные.

Суд установил, что у постояльцев не было законных оснований находиться в квартире — их привозили родственники по устной договорённости с организатором. Женщина, организовавшая приют, не была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и не имела лицензии на оказание социальных услуг.

Такая деятельность нарушала права пожилых людей на безопасные условия жизни и создавала угрозу их здоровью. По решению суда организатору было предписано прекратить работу приюта до устранения всех нарушений законодательства: санитарного, медицинского, о социальной защите и лицензировании.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

