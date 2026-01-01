Гендиректору «Лукойл-Пермь» присвоят звание почётного гражданина Перми Олега Третьякова предложили отметить за благотворительность и вклад в отрасль

Константин Долгановский

Генеральному директору ООО «Лукойл-Пермь» Олегу Третьякову предложили присвоить звание «Почётный гражданин города Перми». Проект решения внесён главой Перми на рассмотрение депутатов гордумы.

Согласно документу, который имеется в распоряжении «Нового компаньона», Олега Третьякова предложили отметить за выдающиеся заслуги по совершенствованию топливно-энергетического комплекса, активную благотворительную деятельность и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города.

Этим же документом предлагается присвоить звание почётного гражданина Перми директору МАУК «ПермьКонцерт» Ирине Кулёвой. Её отметили за значительный личный вклад в воспитание подрастающего поколения, популяризацию народного творчества и сохранение народных традиций, развитие культуры и искусства.

