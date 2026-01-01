Пермяк предстанет перед судом по обвинению в серии мошенничеств

Константин Долгановский

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении мошенничества организованной группой с причинением значительного ущерба гражданам (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в декабре прошлого года в отдел полиции Мотовилихинского района Перми обратилась 84-летняя жительница города. Она сообщила, что в ходе телефонного разговора неизвестные лица убедили ее в необходимости «декларирования» личных сбережений и их перевода на «безопасный счет». Потерпевшая передала злоумышленникам 1,5 млн руб. и готовила к передаче еще 500 тыс. Сотрудники полиции оперативно выехали по указанному адресу и задержали курьера, получавшего денежные средства, непосредственно на месте преступления.

В ходе дальнейшего расследования установлено, что несколькими днями ранее фигурант аналогичным образом получил у двух других потерпевших свыше 600 тыс. руб.

Следствием установлено, что обвиняемый, искавший подработку в интернете, устроился курьером в схему телефонного мошенничества. Его функции заключались в получении наличных средств от «клиентов» и в последующем внесении денег через криптообменники. Вознаграждение исполнителю составляло фиксированный процент от каждой проведенной операции.

В ходе следственных действий обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Значительная часть причиненного ущерба возмещена потерпевшим. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

