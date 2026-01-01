Лыжероллерная трасса на базе «Прикамье» в Перми готова на 60% Протяжённость нового объекта составляет 3,4 км Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На базе «Прикамье» в краевой столице продолжается строительство лыжероллерной трассы. Общая готовность объекта составляет 60%, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Уже завершены работы по устройству водопропускных труб. Строители сделали насыпь земляного полотна, подготовили основание из щебёночно-песчаной смеси и уложили асфальтобетонное покрытие. В работе на данный момент — нарезка водоотводных канав. Также строители обустраивают фундаменты для опор наружного освещения, которое будет установлено вдоль всей трассы.

Для безопасности спортсменов на поворотах и спусках будут смонтированы ограждения, вдоль объекта появится видеонаблюдение, планируется установка электронного табло и обустройство зрительских трибун на 100 мест.

Общая протяжённость лыжероллерной трассы составляет 3,4 км. Она проходит через лес по естественному рельефу и будет доступна для использования круглый год, что позволит лыжникам и биатлонистам готовиться всесезонно. Здесь будут тренироваться дети и взрослые, спортивные команды города и региона по лыжным гонкам.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова подчеркнула, что подрядчик ведёт работы в соответствии с графиком, а строительство объекта идёт под особым контролем. Сдача объекта запланирована на осень текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство физической культуры и спорта Пермского края провело конкурсный отбор субсидий для муниципалитетов на создание объектов шаговой доступности. В разных районах Перми будет построено пять открытых площадок и две хоккейные коробки.

Также новые спортивные объекты появятся в Чернушинском, Чайковском, Лысьвенском и Большесосновском округах. В Карагайском округе будет оборудована круговая беговая дорожка рядом с существующим спортивным комплексом, а в п. Кукуштан построят хоккейную коробку.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что с 2020 года в Пермском крае было построено около 330 универсальных спортивных площадок, а также отремонтировано аналогичное количество спортивных залов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.