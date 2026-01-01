В Перми продается магазин-бар BeerGarage

Константин Долгановский

На рынке франшиз сегмента общественного питания появилось предложение от российской сети премиальных крафтовых баров и пивных магазинов-баров BeerGarage. Компания предлагает партнерам в Перми формат компактной точки площадью 30-40 кв. м, сочетающей функции розничной торговли пивом и работы бара с кухней. Цена - 1,9 млн руб.

Основные параметры формата: магазин разливного и бутылочного пива и бар с горячими закусками; возможность круглосуточного режима работы; штат — 4 сотрудника.

Франчайзи получает комплексную поддержку на этапах запуска и эксплуатации:

— пакет инструкций по открытию и ведению бизнеса;

— закрепление персонального менеджера;

— содействие в подборе арендного помещения;

— разработка 3D-проекта и проектирование мебели;

— контакты проверенных поставщиков оборудования и продукции;

— доступ к фирменному мобильному приложению;

— возможность подключения службы доставки.

По данным франчайзера, среднемесячная выручка точки составляет около 1,7 млн руб., чистая прибыль — порядка 350 тыс. руб. Детализированный бизнес-план и расчет окупаемости предоставляются по запросу после предварительной консультации.

