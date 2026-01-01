Житель Екатеринбурга предстанет перед судом в Губахе за ДТП со смертельным исходом Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, инцидент произошел в декабре прошлого года в утреннее время на автодороге Кунгур–Соликамск в пределах Губахинского муниципального округа. Фигурант, управляя автомобилем Hyundai Accent, на 198-м километре трассы не справился с управлением при прохождении поворота, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Нива».

В результате аварии пассажирка автомобиля «Хендай Акцент» — 37-летняя жительница Кизела — от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. О дате первого судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.