На севере Прикамья ликвидировали лесной пожар В результате возгорания никто не пострадал

Как сообщили в минприроды Прикамья, 17 мая в Соликамском лесничестве вспыхнул пожар, общая площадь которого составила 0,01 га. В тушении принимали участие два сотрудника Соликамского лесничества, два представителя арендатора участка ООО «Лукойл-Пермь» и две единицы техники.

На 18 мая действующих возгораний в лесном фонде Пермского края не зарегистрировано.

В ведомстве отметили, что при обнаружении возгорания в лесу нужно сразу сообщать в Региональную диспетчерскую службу по тел. 8 (342) 241-08-52 или 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

В минприроды Прикамья призвали всех жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности в лесах.

