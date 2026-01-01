В апреле в Прикамье вырос спрос на вторичное жильё и новостройки Количество заключённых договоров на вторичке увеличилось на 13%

Администрация Перми

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, в апреле 2026 года в регионе отмечается заметный подъём активности на рынке недвижимости. Граждане всё чаще приобретают как готовое, так и строящееся жильё, что подтверждается статистикой регистрационных действий.

На вторичном рынке количество сделок по купле-продаже и мене жилых помещений выросло на 13% по сравнению с предыдущим месяцем: с 4655 до 5274. Это говорит о сохраняющемся доверии покупателей к уже сданным домам.

Не менее востребованы и новостройки. В апреле было зарегистрировано 1028 договоров долевого участия, что на 7% больше, чем месяцем ранее. При этом почти половина таких сделок совершалась с привлечением заёмных средств или целевых займов.

Особенно впечатляет динамика в ипотечном сегменте: число зарегистрированных договоров выросло на 27% (с 4174 до 5330), что подтверждает высокую популярность покупки недвижимости в кредит.

«Показатели апреля отражают активность граждан в сегменте жилой недвижимости. Мы видим стабильный спрос как на готовое жильё, так и на строящееся», — подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова.

Эксперты ведомства отмечают, что тенденция к росту спроса на недвижимость в Прикамье сохраняется, а ипотека остаётся главным инструментом для реализации мечты о собственном доме.

