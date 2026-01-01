В Перми две территории в Закамске планируют развивать комплексно Общая площадь составит почти 20 га

В Перми две несмежные территории в Закамске, у ДДК им. Кирова, планируют развивать комплексно. Как стало известно «Новому компаньону», общая площадь застройки составит 19,93 га, площадь контуров — 16,08 и 3,85 га.

Первый контур расположен в границах улиц Гальперина, Магистральной, Торговой и Маршала Рыбалко с магазинами, сквером, физкультурно-оздоровительными комплексами, многоквартирными жилыми домами и административными объектами. Под изъятие и снос попадут девять объектов. По данным 2ГИС, здесь находятся магазин «Ветеран» и пекарня, кафе «Барака», «Типография купца Тарасова», административные здания на ул. Автозаводской, 3а, 5 и 5а, фитнес-центр на Маршала Рыбалко.

Второй контур — в границах улиц Чистопольской, Маршала Рыбалко, Федосеева и Невского. Здесь расположены многоквартирные жилые дома и земельные участки общего пользования. Под изъятие и снос запланировано административное здание по ул. Маршала Рыбалко, 6.

На территории обоих контуров находятся жилые дома, признанные аварийными. Сносу подлежат дома по ул. Гальперина, 3 и ул. Худанина, 7, 8 и 18, расселению и сносу — по ул. Худанина, 3 и 5, Чистопольской, 10 и Закамской, 3а. Не признаны аварийными, но соответствуют критериям под снос или реконструкцию жилые дома по ул. Закамской, 3 и 5, Маршала Рыбалко, 4 и 8, Чистопольской, 6. Фонтан в парке у детского клуба им. Кирова, инженерные сети, дорога на ул. Магистральной и внутриквартальные проезды подлежат капремонту и реконструкции.

В данный момент подготовлен проект приказа о комплексном развитии территории. Инвестора определят через аукцион. Планируется, что реновация участков будет выполнена в течение 10 лет после заключения договора.

На территории разрешено возведение многоэтажных жилых домов высотой до 16 этажей, среднеэтажная жилая застройка (до восьми этажей), здания обслуживания жилой застройки, коммунального обслуживания, общественного использования объектов капитального строительства, магазины и торговые центры (до четырёх этажей), а также объекты под хранение транспорта, для отдыха и территории общего пользования.

