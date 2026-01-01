В Пермском крае откроют 12 новых пещер для спелеотуризма

Фото: группа "Спелеоклуб "ПермьСпелео" ВКонтакте

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович объявил, что в регионе будет доступно 12 пещер для любителей спелеотуризма. Об этом пишет perm.aif.ru.

Спелеотуризм представляет собой популярное спортивное направление, в мире существует около 700 оборудованных пещер.

Власти Прикамья, сказал чиновник, стремятся сделать регион ведущим центром спелеотуризма в России, предлагая доступ к пещерам как для обычных туристов, так и для профессионалов.

Особое внимание планируется уделить Мечкинской пещере. В этом году Горным институтом УрО РАН будут проведены исследования, которые помогут определить оптимальный режим её использования.

