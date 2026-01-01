В Перми продают клинику косметологии с учебным центром Объект оценили в 22 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

В Перми выставили на продажу клинику косметологии с учебным центром Doc24. Цена — 22 млн руб. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Объект продажи представляет собой полностью функционирующий комплекс с двумя действующими лицензиями — медицинской и образовательной. Клиника косметологии площадью 103,2 кв. м находится в собственности и расположена на первом этаже двухэтажного административного здания с отдельным входом. Помещение выполнено с дизайнерским ремонтом и включает:

— ресепшен и гостевую зону;

— четыре оборудованных кабинета с подведенными коммуникациями;

— кухню, два санузла, запасной выход.

Учебный центр площадью 98 кв. м занимает второй этаж того же здания, имеет отдельный вход и также выполнен с качественным ремонтом. Классы оснащены для проведения очных и онлайн-занятий. Данное помещение передается в аренду.

Покупатель получает полностью готовый к работе бизнес: комплект современного медицинского и косметологического оборудования; мебель для пациентов и персонала, оргтехнику; клиентскую базу свыше 5 000 человек; настроенные каналы привлечения клиентов (сайт, социальные сети, геосервисы); сформированную команду квалифицированных специалистов.

Выручка бизнеса в среднем составляет 2,9 млн в месяц, прибыль — 600 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.