Число выданных потребкредитов в Прикамье снизилось на 4,2%

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2026 года банки выдали жителям Пермского края 36,6 тыс. потребительских кредитов, что на 4,2% меньше, чем в марте того же года (38,2 тыс.).

В среднем по РФ снижение составило 5%. При этом сильнее всего число выданных кредитов сократилось в Республике Саха (Якутия), Белгородской, Ленинградской и Самарской областях, а также в Москве и Московской области. В этих регионах падение составило от 6,9% до 9,5%.

Центробанк ужесточил денежно-кредитную политику во второй половине 2024 года, чтобы охладить кредитный рынок. Он повысил процентные ставки и ограничил показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что, несмотря на небольшой рост в начале 2026 года, выдача потребительских кредитов остаётся низкой. В апреле 2026 года банки выдали в 1,5 раза меньше кредитов, чем в апреле 2024 года. Спрос на кредиты снизился, а качество заявок ухудшилось. Это вынуждает банки быть осторожными и ограничивать выдачу кредитов. Сейчас кредиторы предпочитают работать с заемщиками с хорошей кредитной историей и низким ПДН (не более 50%). Алексей Волков посоветовал потенциальным заемщикам следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения.

