Федеральные девелоперы усиливают позиции на рынке новостроек Перми В I квартале 2026 года было заключено почти 2,3 тысячи сделок с недвижимостью

Константин Долгановский

В I квартале 2026 года рынок первичной недвижимости Перми продемонстрировал заметную динамику: заключено 2 288 сделок на общую площадь 106,1 тыс. м². Среднемесячный объём поглощения составил около 762 сделки и 35,4 тыс. м². Такие данные приводит сервис аналитики для девелоперов «Объектив.РФ».

Пермь становится всё более привлекательной для федеральных застройщиков, превращаясь в новый центр межрегиональной экспансии. Ярким примером стал выход на рынок компании «Брусника» в 2024 году.

По итогам квартала сразу два федеральных девелопера — СИК Девелопмент-Юг и ГК «Железно» — вошли в пятёрку лидеров по объёму реализации квадратных метров, заняв совокупно 19% рынка. Несмотря на сохранение лидерства за местными компаниями, усиление федеральных игроков свидетельствует о росте конкуренции и трансформации структуры рынка новостроек Перми.

Доля сделок по договорам купли-продажи (реализация после ввода в эксплуатацию) составила 14,9%. После январского всплеска покупательской активности рынок столкнулся с охлаждением спроса из-за ужесточения условий семейной ипотеки в феврале. В результате доля ипотечных сделок за январь—март составила 72,6%.

Для поддержки спроса застройщики активнее предлагали рассрочки и прямые скидки: 58,4% сделок прошло с дисконтом, средний размер которого достиг 7,1% (примерно 651 тыс. руб.). При этом 18,1% сделок были заключены с завышением цены относительно прайса, среднее удорожание — 10,8% (около 663 тыс. руб.).

В марте 2026 года объём экспозиции составил 11,2 тыс. лотов общей площадью 585,6 тыс. м². Средняя стоимость квадратного метра по итогам квартала выросла до 175,9 тыс. руб., что на 2,3% выше январского показателя.

ТОП-5 девелоперов Перми по объёму реализации в I квартале 2026 года выглядит следующим образом:

1. СИК Девелопмент-Юг — 13 095 м² (12,3%);

2. ПЗСП — 11 566 м² (11%);

3. ГК ПМД — 10 035 м² (9,4%);

4. Застройщик Мегаполис — 7 383 м² (7%);

5. ГК Железно — 7 159 м² (6,7%).

