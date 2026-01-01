Пермские танцоры победили на международных соревнованиях в Китае

фото предоставил Юрий Артюшков

Пермские танцоры одержали победу на международных соревнованиях в китайском городе Чжэнчжоу. Ариана Арутюнян и Аркадий Ежков, ученики тренера Анастасии Кульбеды из спортивной школы олимпийского резерва «Орлёнок», заняли первое место в латиноамериканской программе в дисциплине «секвей». Их номер под названием «Гипнотизёр» поразил зрителей своей эмоциональностью и яркостью, сообщили в ЦСП Пермского края.

В классических соревнованиях пар в латиноамериканской программе пермские спортсмены также показали высокий уровень, войдя в финал и заняв четвёртое и пятое места. Ещё одна пара из «Орлёнка», Сергей и Дарья Ковалёвы, тренируемые Дмитрием Плешковым, стала пятой.

Это первый значительный успех пермских танцоров после того, как российские пары были отстранены от участия в международных соревнованиях на протяжении четырёх лет.

