В Перми снизились цены на аренду всех типов квартир Низкий сезон продлится ещё минимум пару месяцев

Фото freepik/freepik.com

В апреле по сравнению с мартом 2026 года на рынке аренды жилья в крупных городах РФ наблюдался рост предложения и снижение спроса, сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Цены на однокомнатные квартиры в апреле выросли в 15 из 70 городов, в то время как в 55 городах произошло их снижение. Наибольший рост был зафиксирован в Якутске (+4,5 %). Наиболее значительное падение цен наблюдалось в Нижнем Новгороде (—5,7\%). В Перми цены упали на 3,5%, до 25 664 руб./ мес.

Ценники на двухкомнатные квартиры выросли в 26 городах, снизились в 43 и остались неизменными в одном. Наибольший рост ставок зафиксирован в Волжском (+6,9%). Наибольшее падение произошло в Твери (—7,7%). В Перми аренда подешевела на 3,1%, до 32 617 руб./мес.

Цены на трехкомнатные квартиры выросли в 33 городах, снизились в 36 и остались неизменными в одном. Наибольший рост зафиксирован в Чебоксарах (+12%). Наибольшее снижение произошло в Орле (—14%). В Перми снижение ставки оказалось минимальным — 0,1% (41 469 руб./ мес.).

В целом по стране однокомнатные квартиры подешевели в среднем на 1,4 %, и их средняя стоимость составила 26 610 руб./ мес., средняя стоимость двухкомнатных квартир по всем городам снизилась на 1,2 % и составила 33 439 руб./ мес., трёхкомнатных квартир — на 0,3 % (42 773 руб.).

Общее предложение квартир всех типов увеличилось на 10%.

«Арендаторы уже не могут платить те цены, которые устанавливают арендодатели. Они отказываются от лишних трат, возвращаются к родителям, снимают жилье вскладчину, снимают комнаты и так далее. Арендодателям всё сложнее найти платежеспособных жильцов. Эта ситуация сохранится минимум на ближайшие пару месяцев: начало лета всегда является низким сезоном на рынке аренды», — отметил гендиректор портала Павел Луценко.

