Средний объем наличных денег в кошельках пермяков составляет 4300 рублей

Константин Долгановский

SuperJob провел исследование, результаты которого показали, что россияне стали чаще носить с собой наличные деньги.

По данным опроса, средняя сумма наличных денег у экономически активного населения России увеличилась на 23% и достигла 4300 руб. (в октябре 2025 года она составляла 3500 руб.). Доля людей, не использующих наличные деньги, составляет 27%.

Мужчины в среднем носят с собой 5100 руб., в то время как женщины — 3100 руб. С возрастом сумма наличных денег в кошельках увеличивается: молодежь до 35 лет имеет при себе в среднем 2100 руб., а россияне старше 45 лет — 4800 руб.

Обладатели высшего образования носят с собой 4700 руб., тогда как люди со средним профессиональным образованием — всего 1900 руб. (31% из них не используют наличные деньги вовсе).

Респонденты с доходом от 150 тыс. руб. в месяц держат при себе в среднем 5800 руб., причем 5% из них имеют более 20 тыс. руб. наличными. Также они реже отказываются от использования наличных денег по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

В Перми средняя сумма наличных денег в кошельке составляет 4300 руб. 20% горожан не используют наличные деньги (в 2025 году этот показатель был 22%).

В шести крупных городах России средняя сумма наличных денег в кошельках составляет 4500 руб. Жители Москвы, Воронежа, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара носят с собой такую сумму ежедневно. Однако в столице и Санкт-Петербурге чаще отказываются от наличных денег (29 и 26% соответственно). Наименьшее количество людей, полностью перешедших на безналичный расчет, наблюдается среди нижегородцев, но и сумма наличных у них скромнее — в среднем 3500 руб.

