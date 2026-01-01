В Пермском крае восстановили леса на 675 га

В минприроды Прикамья сообщили о лесокультурных мероприятиях в Пермском крае. На текущий момент в регионе выполнено лесовосстановление на территории 675 га.

Как уточнили в ведомстве, с открытой корневой системой — на 288 га, с закрытой корневой системой — на 128 га, комбинированным способом — на 259 га.

Посадка сеянцев сопровождалась подготовкой почвы на площади 70 га.

Работы по восстановлению лесных массивов ведутся на территории лесничеств Пермского края в рамках государственного задания и аренды лесных участков. Созданы лесные питомники открытого грунта, их площадь составляет 1,48 га. Также посев был проведён в тепличных комплексах для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, площадь посева — 0,34 га.

