С начала года из аварийных домов Перми переселили 552 человека

Константин Долгановский

В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили, что с начала 2026 года благодаря реализации муниципальных и региональных программ переселения 552 пермяка получили новое жильё или денежную компенсацию. Общая площадь расселённого аварийного фонда составила 9,7 тыс. кв. м. На текущий момент завершено расселение 17 аварийных домов.

В ведомстве напомнили, что жители Перми могут получить консультацию по вопросам переселения и узнать подробности о порядке получения компенсации в городском управлении жилищных отношений (ул. Горького, 18). Консультации доступны по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. Заявление на получение компенсации или предоставление жилья можно подать лично в управлении. График работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

