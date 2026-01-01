Пермские автогонщики заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

Министерство спорта Пермского края

Пермские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на прошедших в уикенд автосоревнованиях, сообщили в минспорта региона.

Так, на этапе Кубка России по авторалли «Абрау-Дюрсо» экипаж Владимира Трегубова и Евгения Ротенберга занял почётное третье место. Гонщики выступали в зачетной категории 2000Н.

Владимир Верхоланцев показал отличные результаты в чемпионате России Формула-4, дважды завоевав призовые места на трассе Moscow Raceway.

Михаил Жужгов и Евгений Подолян также отличились на чемпионате России по автокроссу. Жужгов стал серебряным призером третьего этапа в категории Д2Н, а Подолян завоевал бронзу.

Кроме того, пермские спортсмены успешно выступили на Первенстве России по багги 600. Артем Мицевич занял второе место в этой дисциплине.

