Вода в верхнем бьефе КамГЭС приблизилась к уровню начала подтопления
К 18 мая уровень воды в верхнем бьефе Камской ГЭС в Перми достиг 108,27 м (+5 см за сутки). До уровня начала подтопления территорий остаётся 13 см. Об этом сообщили в городской ЕДДС.
Уровень воды в нижнем бьефе остаётся на уровне 90,82 м (отметка 0 см), что ниже критического, при котором начинается подтопление территорий, практически на 3 м.
Подтоплений и затоплений в городе не зафиксировано.
При появлении признаков подтопления необходимо обращаться по номеру 112.
