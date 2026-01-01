Вода в верхнем бьефе КамГЭС приблизилась к уровню начала подтопления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 18 мая уровень воды в верхнем бьефе Камской ГЭС в Перми достиг 108,27 м (+5 см за сутки). До уровня начала подтопления территорий остаётся 13 см. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

Уровень воды в нижнем бьефе остаётся на уровне 90,82 м (отметка 0 см), что ниже критического, при котором начинается подтопление территорий, практически на 3 м.

Подтоплений и затоплений в городе не зафиксировано.

При появлении признаков подтопления необходимо обращаться по номеру 112.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.