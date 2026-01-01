В Пермском крае официально зафиксированы первые в году +30°С Но пока не в Перми

В воскресенье, 17 мая, температура воздуха поднялась до +30°С и выше на нескольких метеостанциях Пермского края. В Лысьве, Кочёво и Гайнах зафиксировано +30,5°С, а в Чермозе — +30,1°С. На других станциях, таких как Губаха и Кудымкар, температура достигла +29,9°С. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В Чердыни и Бисере были установлены суточные рекорды тепла для 17 мая. В Чердыни температура поднялась до +29,7°С, что превысило рекорд 2021 года. В Бисере также был установлен новый рекорд — +27,4°С. В Перми максимальная температура составила +29,3°С, что позволило сохранить рекорд тепла, установленный в 2021 году.

