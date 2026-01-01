Судебные приставы взыскали 290 тысяч рублей ущерба с осужденных за мошенничество пермячек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершено исполнительное производство по взысканию ущерба с трех жительниц региона, признанных виновными в мошенничестве при получении выплат. Благодаря действиям судебных приставов потерпевшей стороне возвращено 290 тыс. руб.

Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Перми в конце прошлого года. Суд установил, что с января по апрель 2023 года многодетная мать обратилась к двум знакомым за помощью в приобретении земельного участка с использованием ипотечных средств. Злоумышленницы вступили в сговор с продавцом и намеренно завысили стоимость участка с фактических 160 тыс. до 450 тыс. руб., планируя разделить разницу между собой.

Суд квалифицировал действия фигуранток по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Осужденным назначены уголовные штрафы, а также возложена обязанность возместить причиненный ущерб в размере 290 тыс. руб.

Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю. Должницы были уведомлены о возбуждении производств и предупреждены о возможных последствиях уклонения от выплат, включая обращение взыскания на имущество.

Для обеспечения исполнения приговора были приняты комплексные меры принудительного характера:

- наложен арест на земельные участки, принадлежащие осужденным (еще на стадии уголовного дела);

- арестованы банковские счета должниц;

- введен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами.

Несмотря на принятые меры, в добровольном порядке ущерб погашен не был, в связи с чем к основной сумме задолженности добавился исполнительский сбор в размере около 35 тыс. руб. После применения дополнительных санкций одна из солидарных должниц перечислила на депозитный счет службы полную сумму ущерба.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.