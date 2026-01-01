Пермский краевой суд подтвердил приговор за мошенничество в сфере кредитования

Сергей Глорио

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда рассмотрела апелляцию представителя Банка ВТБ на приговор первой инстанции. В результате рассмотрения дела было подтверждено, что женщина виновна в мошенничестве в сфере кредитования в крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, в начале 2024 года женщина узнала о финансовых трудностях своего сына и решила помочь ему. Будучи администратором в Профессорской клинике Перми, она понимала, что её низкий доход не позволит оказать достаточную помощь. Чтобы получить кредит, она подала заявку в Банк ВТБ, приложив фиктивные сведения о доходах за последние два года. В этих документах ее зарплата была завышена с 38 до 350 тыс. руб. На основании этих данных она получила кредит на 5 млн руб., которые передала сыну.

Подсудимая внесла несколько платежей, но затем прекратила выплаты. Чтобы избежать ответственности, она инициировала процедуру банкротства в Арбитражном суде края. Ее действия причинили Банку ВТБ ущерб в размере более 4,8 млн руб.

Суд первой инстанции признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ и назначил ей штраф 220 тыс. руб. Также ее обязали возместить материальный ущерб в размере 4 835 191 руб. 52 коп. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как частичное признание вины и раскаяние, а также активное содействие расследованию.

Гособвинитель заявил, что приговор первой инстанции законен и обоснован, а наказание справедливо. Судебная коллегия Пермского краевого суда, изучив материалы дела, подтвердила вину осужденной и согласилась с назначением штрафа.

Апелляционная жалоба представителя Банка ВТБ была отклонена, а приговор Ленинского районного суда Перми оставлен без изменений.

