За 17 мая в Пермском крае потушили 16 пожаров
За последние сутки, 17 мая 2026 года, на территории Пермского края было потушено 16 пожаров. Из них пять пожаров произошли в Перми, четыре — в Пермском муниципальном округе, три — в Чусовском муниципальном округе, по одному пожару зафиксировано в Чердынском, Осинском, Чайковском и Красновишерском муниципальных округах. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
В результате пожаров никто не погиб, но один человек получил травмы.
В ведомстве обратились к жителям с просьбой: «Чтобы предотвратить утрату личного имущества, травмы и гибель людей на пожарах, просим не загромождать дороги, проезды и подъезды. Обращаем ваше внимание на необходимость при первых признаках пожара незамедлительно сообщать по тел. 01, 101 или 112».
