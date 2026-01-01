Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в Прикамье в 2,4 раза

В Перми состоялась междисциплинарная научно-практическая конференция «Региональное измерение борьбы с ВИЧ/СПИДом в России: опыт Приволжского федерального округа». На мероприятии собрались представители федеральных и региональных органов власти, ведущие специалисты по инфекционным заболеваниям, организаторы здравоохранения, учёные и представители общественных организаций.

В России ежегодно тестируются на ВИЧ десятки миллионов человек. Как сообщили в минздраве региона, Пермский край вносит значительный вклад в эту работу: за прошлый год в регионе было проведено около 900 тыс. исследований. На фоне роста объёмов тестирования снижается число новых случаев, что свидетельствует об эффективности профилактических программ и межведомственного взаимодействия. За последние 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в 2,4 раза.

Алексей Мазус, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и руководитель Московского городского центра борьбы со СПИДом, отметил, что Пермский краевой центр СПИД является одним из ведущих российских центров в организации помощи пациентам и научной деятельности. Регион станет площадкой для внедрения новых отечественных пролонгированных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, которые позволят пациентам получать лечение раз в месяц или раз в два месяца, повышая приверженность терапии и её эффективность.

На пленарной сессии участники обсудили реализацию Государственной стратегии по противодействию ВИЧ до 2030 года, эпидемиологическую ситуацию в ПФО, современные методы лечения и вопросы межведомственного взаимодействия. Особое внимание уделили профилактике, увеличению охвата диспансерным наблюдением, репродуктивному здоровью пациентов с ВИЧ и помощи детям и подросткам с этим диагнозом. Эксперты подчеркнули, что основные меры профилактики ВИЧ остаются неизменными: информирование населения, ответственное отношение к здоровью и формирование культуры безопасного поведения.

