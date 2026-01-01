Власти показали, как будет выглядеть новый спорткомплекс около «Молота» в Перми Объект хотят возвести на улице Лебедева

Визуализация проекта от минстроя Прикамья

В Перми на месте бывшего стадиона «Молот» появится новый спортивный кластер под названием «Территория спорта». Комплекс будет расположен на ул. Лебедева и станет современным центром для занятий различными видами спорта.

По информации министерства строительства Пермского края, проект предусматривает возведение многофункционального объекта, где разместятся бассейн, ледовая арена, универсальные залы для командных игр и открытый стадион. Такое разнообразие позволит проводить тренировки и соревнования по самым разным дисциплинам, а также сделает спорт доступнее для жителей города.

По уверениям властей, новый комплекс станет не только местом для профессиональных спортсменов, но и пространством для активного отдыха всех желающих.

