Суд восстановил права прикамской пенсионерки на звание «Ветеран труда»

Константин Долгановский

Жительница Соликамска, проработавшая в силовых структурах около 15 лет, добилась присвоения почетного звания через суд после незаконного отказа со стороны регионального Министерства труда и социального развития.

После выхода на заслуженный отдых женщина подала заявление на присвоение звания «Ветеран труда». У нее имелся необходимый для этого стаж — более 20 лет календарной службы, а также ведомственная награда, дающая право на особый статус. Однако обращение гражданки было рассмотрено с нарушением установленных сроков, и в присвоении звания ей было отказано.

Посчитав, что действия должностных лиц лишили ее положенных мер социальной поддержки, пенсионерка обратилась в суд. Изучив материалы дела, суд установил, что заявительница действительно соответствует всем требованиям законодательства, и признал отказ Министерства труда незаконным.

Решение суда было передано в отдел судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району. Несмотря на своевременное уведомление о возбуждении исполнительного производства, госорган не обеспечил исполнение судебного акта в установленный срок. В связи с этим с Министерства труда и социального развития Пермского края был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб.

Применение данной меры принудительного исполнения дало результат: за взыскательницей официально закреплен статус «Ветеран труда», а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.









