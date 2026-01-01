Границы Перми освятили иконой Божией Матери от вражеских нашествий

фото: Пермская митрополия

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий вместе с духовенством совершил молебен перед иконой Божией Матери «Пермская». После этого священнослужители проехали по улицам Перми и Пермского округа на автомобиле, продолжая молиться о мире и благополучии жителей Прикамья. Об этом рассказали в митрополии.

Молебны были отслужены в с. Фролы, на Восточном въезде в город, у часовни кладбища на Банной Горе, рядом с ГЭС, у поклонного креста на въезде в Кировский район Перми и у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в с. Верхние Муллы.

Традиция обнесения святынь вокруг городов и селений имеет глубокие исторические корни. Она применяется в трудные времена, когда общество переживает кризисы, эпидемии или вражеские нашествия.

