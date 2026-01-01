Ввод жилья в Прикамье сократился на 18% С января по апрель 2026 года сдано в эксплуатацию 6543 квартиры

Константин Долгановский

С января по апрель 2026 года в Пермском крае организациями и частными застройщиками было сдано в эксплуатацию 6543 квартиры общей площадью 552 тыс. кв. м, что составило 81,6% от объема ввода жилья за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Частные застройщики, используя собственные средства и привлеченные инвестиции, ввели в эксплуатацию 376,7 тыс. кв. м жилья, что на 17,6% меньше, чем в первом квартале 2025 года.

Кроме того, в январе-апреле 2026 года в Пермском крае было введено 120 нежилых объектов общей площадью 178 966 кв. м.

