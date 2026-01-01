В Прикамье 111 речных судов получили санитарные свидетельства

Константин Долгановский

В Пермском крае на 15 мая 111 речных судов прошли экспертизу Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и получили судовые санитарные свидетельства о праве плавания. Эти документы подтверждают соответствие судов требованиям СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры».

Среди них — 11 туристических теплоходов: «Павел Бажов», «Михаил Кутузов», «Юрий Никулин», «Ф.И. Панферов», «Борис Полевой», «Владимир Маяковский», «Федор Достоевский», «Н.В. Гоголь», «Хирург Разумовский», «Козьма Минин» и «Василий Чапаев».

Как рассказали в РПН, выдача санитарных свидетельств для судов, планирующих навигацию в 2026 году, продолжается.

Судовладельцы могут подать заявление на получение санитарного свидетельства через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

